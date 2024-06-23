Археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель

Ізраїльські дослідники знайшли на глибині 1,8 км і відстані 90 кілометрів від берега в Середземному морі торговий корабель, який вважають найстарішим виявленим судном у глибоких водах регіону.

Судно помітили випадково в ході екологічного дослідження морського дна газовидобувною компанією, повідомляє CNN з посиланням на Ізраїльське управління старовиною.

«Це сенсаційне відкриття, більше, ніж будь-хто з нас міг собі уявити», – поділилася керівниця екологічної групи компанії Карніт Бахартан.

За оцінками археологів, корабель датується XIII-XIV століттями до нашої ери – пізньою бронзовою добою,

«Це і перший, і найстаріший корабель, знайдений у глибокій воді на сході Середземноморське, 90 км від найближчого берега», – зауважив директор відділу морської археології в Управлінні старовиною Яків Шарвіт.