 
«  
  »

Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 534 360 (+1270) осіб,
  • танків ‒ 8019 (+10) од,
  • бойових броньованих машин — 15 398 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14 195 (+61) од,
  • РСЗВ – 1108 (+2) од,
  • засобів ППО ‒ 863 (+2) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50) од,
  • крилатих ракет ‒ 2321 (+13) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2377 (+8) од.
23 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  