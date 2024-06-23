Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 534 360 (+1270) осіб,
- танків ‒ 8019 (+10) од,
- бойових броньованих машин — 15 398 (+15) од,
- артилерійських систем – 14 195 (+61) од,
- РСЗВ – 1108 (+2) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+2) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50) од,
- крилатих ракет ‒ 2321 (+13) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44) од,
- спеціальної техніки ‒ 2377 (+8) од.
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