ЗСУ уразили пункт управління мотострілецького полку РФ Археологи знайшли найдавніший в Середземному морі корабель » Армія РФ за добу війни втратила 15 танків, 61 артсистему і понад 1200 військових Протягом минулої доби Сили оборони України ліквідували на фронті щонайменше 1270 військових і десятки одиниць техніки російської окупаційної армії Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 534 360 (+1270) осіб,

танків ‒ 8019 (+10) од,

бойових броньованих машин — 15 398 (+15) од,

артилерійських систем – 14 195 (+61) од,

РСЗВ – 1108 (+2) од,

засобів ППО ‒ 863 (+2) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 355 (+50) од,

крилатих ракет ‒ 2321 (+13) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 248 (+44) од,

спеціальної техніки ‒ 2377 (+8) од.