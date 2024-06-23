Німеччина попередила Китай про наслідки підтримки РФ

Віцеканцлер Німеччини Роберт Габек знову попередив китайський уряд про економічні наслідки підтримки Росії у війні проти України — DPA,

Війна Росії проти України безпосередньо зачіпає інтереси німецької та європейської безпеки, заявив Габек, який також обіймає посаду міністра економіки Німеччини, в суботу в Пекіні на зустрічі з представниками китайського уряду, присвяченій питанням клімату.

Габек повторив аналогічні коментарі, зроблені ним у п’ятницю.

Китайську сторону очолював колега Габека Чжен Шаньцзе, голова Національної комісії з розвитку та реформ (NDRC). На цей орган покладено завдання керувати розвитком китайської економіки.

«Ми б діяли інакше і, безумовно, не так жорстко аналізували, де у нас є залежність від сировини і технічних товарів, якби не було цієї війни або підтримки Китаєм Росії у цій війні», – підкреслив Габек.