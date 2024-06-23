У Франції запобігли теракту, запланованому на час Олімпіади

У Франції поліція заарештувала чоловіка, який планував організувати теракт на літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.

Про це пише RMC Sport.

Арешт стався 21 червня. За попередньою інформацією, затриманим виявився 19-річний лідер злочинної групи, яка збиралася здійснити напади на національному ґрунті, зокрема проти євреїв.

Зазначається, що він був пов’язаний із 16-річним підлітком, який планував теракт під час Олімпійських ігор 2024 року, затриманим у квітні.

Його заарештували після того, як він у соціальних мережах заявив про намір виготовити пояс із вибухівкою, щоб здійснити самопідрив під час Олімпійських ігор у Парижі.

Під час обшуку в нього знайшли мобільний телефон і рукописні замітки, одна з яких містила присягу вірності терористичній організації ІДІЛ.

Олімпіада-2024 пройде в Парижі та інших містах Франції з 26 липня по 11 серпня.