23 червня 2024 року, озброєні особи влаштували теракти в містах Дербент та Махачкала (Дагестан, РФ)

Про це повідомляє місцева влада, поліція та інформаційні ТГ-канали.

У Дербенті було підпалено синагогу та обстріляно церкву, в Махачкалі сталася перестрілка.

«В Махачкалі одного співробітника (поліції, — ред.) вбито, 6 поранено. Серед цивільного населення постраждалих, загиблих немає», — передає РІА «Дагестан».

Своєю чергою загальноросійський ТГ-канал «112» повідомляє про загибель «5 співробітників поліції» як у Махачкалі, так і в Дербенті. Окрім того, «ще 9 отримали поранення».

На оприлюднених у соцмережах кадрах стрілянин з Дербента видно, що нападники були одягнуті в чорне і вели вогонь з автоматичної зброї.

За інформацією члена підконтрольної Кремлю Громадської спостережної комісії Дагестану Шаміля Хадулаєва, у дербентській церкві вбито священника і напади на церкви, як він стверджує, нібито мали місце як у Дербенті, так і в Махачкалі.

«Отця Миколу (Миколу Котельникова, — ред.) в церкві в Дербенті вбили, перерізали горло. 66 років йому було, дуже хворів. Охоронця Михайла у церкві Махачкали-1 озброєного лише газовим пістолетом розстріляли. Священники закрилися в церкві та чекають на допомогу», — повідомив Хадулаєв.

Російське опозиційне видання Astra, що працює як ТГ-канал, наводить відео, де видно обличчя стрільців.