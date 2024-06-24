«Інакше стан війни триватиме вічно»: Буданов про повернення окупованих територій

Про це повідомляє ГУР МО України.

Буданов наголосив, що повна деокупація тимчасово захоплених Росією земель залишається стратегічною метою України.

«У нас немає іншого варіанту, окрім як повернути те, що було окуповано. Інакше стан війни триватиме вічно», — сказав він.

Також він зазначив, що Україна має, чим відповісти на чисельну перевагу Росії у застосуванні військових технологій на полі бою. Зокрема це різні типи безпілотних систем та засоби радіоелектронної боротьби.

«Технології матимуть досить важливий вплив у цій війні», — наголосив Буданов.

За його словами, важливим завданням у цій війні є відрізати від російського постачання півострів Крим, який росіяни перетворили на «величезну військову базу».

«Ми повинні зробити все, щоб це реалізувати», — сказав начальник ГУР та додав, що у цьому процесі важливу роль можуть відіграти надані США ракети ATACMS.