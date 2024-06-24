Актор «Піратів Карибського моря» Тамайо Перрі загинув через напад акули під час серфінгу » Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зросла до 40 Кількість поранених внаслідок російського удару двома ракетами Іскандер-М по Покровську Донецької області зросла до 40, ще 4 людини загинули — голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін, Донецька обласна прокуратура «Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені – такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15. Серед поранених – двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані». Глава ОВА повідомив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади.