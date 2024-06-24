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Ракетний удар по Покровську: кількість поранених зросла до 40

Кількість поранених внаслідок російського удару двома ракетами Іскандер-М по Покровську Донецької області зросла до 40, ще 4 людини загинули —  голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим ФілашкінДонецька обласна прокуратура

«Щонайменше 4 людини загинули і 34 поранені – такі попередні наслідки удару по Покровську станом на 14:15.

Серед поранених – двоє дітей 12 і 13 років. Вони перебувають у середньому і тяжкому стані».

Глава ОВА повідомив, що на місці події працюють поліція, рятувальники, представники місцевої влади.

 
24 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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