РФ розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у Криму: ISW назвав мотиви окупантів

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Після заяв міністерства оборони Росії 23 червня про те, що українські сили запустили п’ять ракет ATACMS, оснащених касетними бойовими частинами, по Севастополю, росіяни звинуватили у жертвах серед цивільних США, адже система ATACMS була надана Україні Штатами, попри визнання того, що російський перехоплювач ППО змусив ракету відхилитися від траєкторії польоту і вибухнути.

Кадри, опубліковані 23 червня, нібито показують цивільних на пляжі в Севастополі під час і після відхилення ракети від траєкторії польоту. Російські джерела стверджують, що касетні боєприпаси впали на цивільних біля пляжу в парку Учуївка на півночі Севастополя.

Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв заявив, що в результаті удару загинуло четверо людей і 151 людина отримала поранення. Українські військові не підтвердили і не спростували атаку на Севастополь.

Аналітики зазначають, що не можуть самостійно перевірити, чи використовували українські сили ракети ATACMS з касетними бойовими частинами.