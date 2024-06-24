Шольц вважає підтримку України однією з причин падіння популярності керівної коаліції

Про це інформує Tagesschau.

«Це правда, що є багато громадян, які не згодні з нашою підтримкою України, які також не згодні з санкціями, які ми запровадили проти Росії. Це також відображено в результатах виборів, але, на мою думку, зараз немає альтернативи, щоб це змінити», — сказав Шольц.

Він відзначив цей факт, зокрема у контексті невтішних для його соціал-демократичної партії результатів виборів до Європарламенту на сході Німеччини.

Німецький канцлер також нагадав, що саме Росія напала на Україну, і що її загарбницька війна «є спробою змінити карту».

Політик додав, що укладена угода про не пересування кордонів силовими методами була скасована Росією.