Шольц вважає підтримку України однією з причин падіння популярності керівної коаліції РФ розміщує військові об’єкти поблизу цивільних районів у Криму: ISW назвав мотиви окупантів » Сили оборони за добу знищили 12 танків, 51 артсистему і 1300 військових армії РФ Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила на війні в Україні щонайменше 1300 військових і десятки одиниць своєї військової техніки Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 535 660 (+1300) осіб,

танків ‒ 8031 (+12) од,

бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од,

артилерійських систем – 14 246 (+51) од,

РСЗВ – 1108 (+0) од,

засобів ППО ‒ 863 (+0) од,

літаків – 359 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 382 (+27) од,

крилатих ракет ‒ 2323 (+2) од,

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,

підводних човнів — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 304 (+56) од,

спеціальної техніки ‒ 2397 (+20) од.