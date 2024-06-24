Сили оборони за добу знищили 12 танків, 51 артсистему і 1300 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 535 660 (+1300) осіб,
- танків ‒ 8031 (+12) од,
- бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од,
- артилерійських систем – 14 246 (+51) од,
- РСЗВ – 1108 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
- літаків – 359 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 382 (+27) од,
- крилатих ракет ‒ 2323 (+2) од,
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
- підводних човнів — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 304 (+56) од,
- спеціальної техніки ‒ 2397 (+20) од.
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