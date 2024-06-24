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Сили оборони за добу знищили 12 танків, 51 артсистему і 1300 військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 535 660 (+1300) осіб,
  • танків ‒ 8031 (+12) од,
  • бойових броньованих машин — 15 413 (+15) од,
  • артилерійських систем – 14 246 (+51) од,
  • РСЗВ – 1108 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 863 (+0) од,
  • літаків – 359 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 382 (+27) од,
  • крилатих ракет ‒ 2323 (+2) од,
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од,
  • підводних човнів — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 304 (+56) од,
  • спеціальної техніки ‒ 2397 (+20) од.
24 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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