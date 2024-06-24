У Польщі не виключають повного закриття кордону з Білоруссю

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив про можливість закриття всіх пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі зростання напруги через мігрантів

Про це він розповів в ефірі TVN24 у суботу, 21 червня.

Польща, як і кілька років тому, знову страждає від навали мігрантів, які намагаються потрапити до Євросоюзу з території Білорусі. Польський посадовець переконаний, що все це відбувається під контролем білоруських і російських служб.

Сікорський наголосив, що наразі влада вивчає, які наслідки для економіки й місцевих громад Польщі матиме повне закриття кордонів з Білоруссю.

«І що особливо шокує, це те, що функціонери білоруської держави інструктують цих людей, як бити польських солдатів і польських прикордонників навіть тоді, коли наші хлопці в бронежилетах. Це геть неприйнятно», – підкреслив міністр.

Голова польського МЗС також додав, що остаточне рішення буде ухвалене після аналізу його наслідків.

«Щоб їх відчував Лукашенко, а не ми», — наголосив Сікорський.