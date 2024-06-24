Україна отримає 2,5 млрд євро від заморожених активів РФ наступного тижня – Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що наступного тижня Україна отримає перший транш у розмірі 2,5 млрд євро з доходів від заморожених активів РФ — Боррель перед початком зустрічі глав МЗС країн ЄС у Люксембурзі, передає «Європейська правда»

«І в нас є юридична процедура, що дозволяє уникнути будь-яких блокувань. Перший транш грошей надійде наступного тижня, у липні. Другий – на декілька тижнів пізніше».

Боррель уточнив, що наступного тижня Україна отримає 2,5 млрд євро.

За його словами, ЄС має шукати спосіб використання заморожених російських активів, уникаючи будь-яких блокувань з боку країн-членів.

Топдипломат ЄС вказав, що нещодавній Саміт миру у Швейцарії, «відкрив дипломатичний шлях» до закінчення війни, але Путін відповів тим, що «мандрує скрізь, де може отримати зброю».