В Україні пройшла випробування нова американська САУ

В Україні пройшли випробування в польових умовах американської САУ 2-CT Hawkeye калібру 105 мм. Цю легку САУ привезли в Україну ще у квітні.

Про це повідомляє видання Defense Blog із посиланням на директора програми AM General Майка Еванса.

Уперше САУ застосували на полі бою у перших числах травня. Два тижні навчали екіпаж для неї, а ще тиждень артилерійська установка «працювала» безпосередньо на полі бою – в реальних умовах та по реальним бойовим цілям.

САУ 2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System була розроблена у 2019 році компаніями AM General та Mandus Group. Проте перший контракт на них дали тільки у 2021 році – Пентагон захотів отримати дві САУ для випробувань.