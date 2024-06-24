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В Україні пройшла випробування нова американська САУ

В Україні пройшли випробування в польових умовах американської САУ 2-CT Hawkeye калібру 105 мм. Цю легку САУ привезли в Україну ще у квітні.

Про це повідомляє видання Defense Blog із посиланням на директора програми AM General Майка Еванса.

Уперше САУ застосували на полі бою у перших числах травня. Два тижні навчали екіпаж для неї, а ще тиждень артилерійська установка «працювала» безпосередньо на полі бою – в реальних умовах та по реальним бойовим цілям.

САУ 2-CT Hawkeye Mobile Howitzer System була розроблена у 2019 році компаніями AM General та Mandus Group. Проте перший контракт на них дали тільки у 2021 році – Пентагон захотів отримати дві САУ для випробувань.

24 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, США, Украина

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