Від початку доби на фронті відбулося 114 бойових зіткнень

Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.

На Куп’янському напрямку наразі нараховується 4 спроби окупантів просунутися, бої точаться неподалік Піщаного та Стельмахівки.

На Лиманському напрямку кількість атак за сьогодні збільшилась майже вдвічі – до 18, шість з яких іще тривають. Штурмові дії зараз відбуваються в районах Греківки, Копанок, Невського, Серебрянського лісництва, Тернів та Синьківки.

На Краматорському напрямку загальна кількість спроб окупантів просунутися наразі дорівнює шести, активні бойові відбуваються в районі Іванівського.

На Торецькому напрямку ворог атакує в районі Південного. Це вже сьома за сьогодні штурмова дія на напрямку.

На Покровському напрямку зараз тривають 13 боєзіткнень в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки. За сьогодні уже 35 разів ворог намагався тиснути на цьому напрямку. Напрямок залишається найгарячішим.

На Времівському напрямку ворог намагався атакувати три рази. Штурмові дії відбито. Противник бомбардував КАБами в районі Солодкого та Великої Новоселівки.