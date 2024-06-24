У ЄС пригрозили «зачинити двері» для Грузії, якщо влада продовжить свою політику Рада ЄС ухвалила 14-й пакет санкцій стосовно РФ » Вранці понеділка росіяни вдарили по Одесі «Іскандерами» Вранці 24 червня російські окупанти атакували Одеську область двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандерами-К», ППО завадила одній ракеті досягти цілі — повітряне командування «Південь» Зранку понеділка російські загарбники атакували Одещину двома крилатими ракетами, ймовірно «Іскандер-К». Завдяки активній протидії протиповітряної оборони півдня України одна із ракет не досягла своєї цілі. Крім цього на світанку ворог завдавав авіаударів із застосуванням КАБів по Херсонщині. Також упродовж минулої доби 23 червня 2024 року на Миколаївщині було знищено розвідувальний безпілотник ворога «ZALA». Зранку 24 червня російські окупанти вдарили по Одесі, було зафіксовано влучання по цивільній інфраструктурі. Кількість постраждалих уточнюється. Станом на 10 годину, за даними місцевої влади, було відомо про трьох потерпілих: 19-річного хлопця та двох чоловіків 50 та 58 років.

Поранені ушпиталені. Лікарі надають всю необхідну допомогу. Ліквідація наслідків атаки ворога продовжується.