Здравствуйте. Ставим статьи за 540грн.в ленту новостей. Анонс на главной, до 3-х ссылок в тексте. Казино и и букмекеры за 650. С уважением редакция.

Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.
Він нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.
«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», — наголосив представник МЗС.
Що передувало
Лідер німецької регіональної партії «Християнсько-соціальний союз» (ХСС) Олександр Добріндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи.
«Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України», — висловився він.
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