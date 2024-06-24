Здравствуйте. Ставим статьи за 540грн.в ленту новостей. Анонс на главной, до 3-х ссылок в тексте. Казино и и букмекеры за 650. С уважением редакция.

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Про це заявив представник міністерства закордонних справ Німеччини, пише NTV.

Він нагадав, що Росія щодня атакує цілі по всій Україні, а також намагається зруйнувати інфраструктуру на заході країни.

«Тому я не знаю, де в Україні має бути безпечне місце», — наголосив представник МЗС.

Що передувало

Лідер німецької регіональної партії «Християнсько-соціальний союз» (ХСС) Олександр Добріндт закликав депортувати українських біженців, якщо вони не мають роботи.

«Через більш ніж два роки після початку війни повинен діяти цей принцип: знайдіть роботу в Німеччині або поверніться в безпечні райони Західної України», — висловився він.

24 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Украина

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