ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна

Народний депутат Микола Тищенко під час вручення йому підозри розбив свій мобільний телефон, проте це не завадить слідству отримати з нього інформацію — речниця Державного бюро розслідувань Тетяна Сап’ян в етері телеканалу «Київ»

«Це правда. Він розбив свій телефон, але це жодним чином не врятує ситуацію, тому що насьогодні є багато способів зібрати будь-який гаджет і все одно будуть проведені експертизи і інформація, яка зберігалася на телефоні може дуже допомогти слідству в ході розслідування».

Також Сап’ян розповіла, що Тищенку оберуть запобіжний захід «сьогодні-завтра», а обвинувачення проситиме для нього цілодобовий домашній арешт.

Передісторія: