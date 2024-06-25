Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин ДБР: Тищенко під час вручення підозри розбив свій телефон, але інформацію дістати можна » Китайцы привезли грунт с обратной стороны Луны Космический аппарат Chang’e 6 совершил посадку на обратной стороне Луны, и выгрузил на поверхность небольшой луноход, который сумел сфотографировать сам посадочный аппарат. Затем Chang’e 6 манипулятором собрал лунный грунт с поверхности, а с помощью бура извлёк образцы с глубины. Загрузил добытое во взлётную ступень, которая успешно стартовала. На окололунной орбите взлётная ступень состыковалась с орбитальным модулем, перегрузила добытый грунт, и отстыковалась. Перелётный модуль направился к Земле. Во всех операциях им помогал ещё один аппарат-ретранслятор Queqiao-2, для связи с обратной стороны Луны. Собранный материал поможет ученым лучше понять происхождение и эволюцию спутника Земли.