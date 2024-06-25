Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Шойгу та Герасимова

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міжнародного кримінального суду.

Вказано, що ордери на арешт видала Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду у складі головуючого судді Росаріо Сальваторе Айтала, судді Серхіо Херардо Угальде Годінеса та судді Хайкеля Бен Махфуда.

«Палата досудового розслідування II вважає, що існують достатні підстави вважати, що обидва підозрюваних несуть відповідальність за ракетні удари, завдані російськими збройними силами по українській електричній інфраструктурі щонайменше з 10 жовтня 2022 року до щонайменше 9 березня 2023 року. Протягом цього періоду російські збройні сили здійснили велику кількість ударів по численних електростанціях та підстанціях у різних місцях України», — йдеться у повідомленні.

Суд встановив, що є достатні підстави вважати, що ймовірні удари були спрямовані проти цивільних об’єктів, а для тих об’єктів, які могли кваліфікуватися як військові об’єкти, очікувана випадкова шкода та збитки, завдані цивільному населенню, були надмірними порівняно з очікуваною військовою перевагою.

Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт російських командувачів на підставі клопотань, які були подані стороною обвинувачення.