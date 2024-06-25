Нардепу Тищенку повідомили про підозру за позбавлення волі ексвійськового

Правоохоронці повідомили про підозру народному депутату Миколі Тищенку за фактом подій у місті Дніпро — співрозмовник УП в правоохоронних органах, ДБР, ОГП

Чинному народному депутату Миколі Тищенку повідомлено про підозру за фактом незаконного позбавлення волі колишнього військовослужбовця у Дніпрі.

За даними слідства, група осіб, перебуваючи 20 червня 2024 року у Дніпрі, діючи за вказівкою народного депутата України та за попередньою змовою між собою, із застосуванням фізичної сили та спецзасобів протиправно позбавила волі колишнього військовослужбовця ЗСУ.

При цьому вони завдали потерпілому тілесні ушкодження та незаконно утримували протягом певного часу.

Офіс генпрокурора погодив клопотання щодо обрання народному депутату запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту