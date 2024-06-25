Рада ЄС передасть Україні на озброєння 1,4 млрд євро з доходів від заморожених російських активів

Про це повідомляє «Інтерфакс».

«Міністри сьогодні узгодили законодавчі рамки для використання непередбачуваних доходів від знерухомлених російських активів, які будуть спрямовані до Європейського мирного фонду… Але, як я сказав уранці, непередбачувані доходи від російських активів, заморожених у Європі, не активи безпосередньо, будуть використані якнайшвидше в інтересах України: 1,4 млрд євро будуть доступні наступного місяця і ще один млрд — до кінця року», — сказав Боррель на пресконференції, яка відбулася в понеділок у Люксембургу після закінчення засідання Європейської ради з питань закордонних справ.

Раніше Politico писало з посиланням на чотирьох дипломатів, що кошти від першого траншу будуть виділені на військову допомогу Києву — боєприпаси й системи протиповітряної оборони. Акцентується, що фінансуватиметься пряма закупівля обладнання для українських захисників, а не відшкодування європейським країнам витрачених коштів на зброю.

Водночас чверть коштів витратять на закупівлі в української промисловості.

Гроші від заморожених активів РФ виділяються Україні через Фонд допомоги Україні (UAF), однак такий процес блокувала Угорщина.

Юридична служба стверджувала: Будапешт не має змоги зупинити такі платежі, тому що під час голосування за створення Фонду він утримався. Європейські чиновники додали, що використання обхідного шляху дозволяє те, що кошти не надходять від платників податків Євросоюзу.

Відповідно до внутрішнього повідомлення Ради ЄС, країни блоку мали час до 11:00 ранку, аби висловити свою думку стосовно використання активів РФ. Жодна держава не виступила проти.

«Рішення не вимагало одностайності, тобто Угорщина не могла його блокувати», — додає Politico.

Видання наголошує, що Угорщина продовжує блокувати виплату 6,6 млрд євро — часткової компенсації державам ЄС за зброю, яку вони надали Україні. За словами дипломата, Будапешт «розлючений» тим, що сталося сьогодні.