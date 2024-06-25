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РФ заблокує 81 європейське медіа після обмеження мовлення російських ЗМІ у ЄС

Про це повідомляє «Медуза» та Интерфакс із посиланням на МЗС РФ.

У російському дипломатичному відомстві кажуть, що обмеження охоплюють ЗМІ країн Європейського Союзу, які «систематично розповсюджують недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції».

У такому переліку російського МЗС є французькі Agence France-Presse, Le Monde, німецьке видання Der Spiegel, іспанська та італійська газети El Mundo й La Repubblica, естонська версія Delfi, а також європейська та американська версії видання Politico.

У МЗС додали, що Росія попереджала про відповідь на «політично мотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ у просторі ЄС». Водночас там зауважили, що готові змінити рішення про блокування європейських медіа, якщо ЄС не обмежуватиме роботу ЗМІ РФ.

25 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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