Військово-обліковий документ з QR-кодом тепер можна отримати в ЦНАП за 15 хвилин » РФ заблокує 81 європейське медіа після обмеження мовлення російських ЗМІ у ЄС Міністерство закордонних справ РФ заявило про обмеження в країні доступу до сайтів 81 медіа Європейського Союзу після того, як у блоці вирішили заблокувати деякі російські ЗМІ Про це повідомляє «Медуза» та Интерфакс із посиланням на МЗС РФ. У російському дипломатичному відомстві кажуть, що обмеження охоплюють ЗМІ країн Європейського Союзу, які «систематично розповсюджують недостовірну інформацію про хід спеціальної військової операції». У такому переліку російського МЗС є французькі Agence France-Presse, Le Monde, німецьке видання Der Spiegel, іспанська та італійська газети El Mundo й La Repubblica, естонська версія Delfi, а також європейська та американська версії видання Politico. У МЗС додали, що Росія попереджала про відповідь на «політично мотивовані утиски вітчизняних журналістів та необґрунтовані заборони російських ЗМІ у просторі ЄС». Водночас там зауважили, що готові змінити рішення про блокування європейських медіа, якщо ЄС не обмежуватиме роботу ЗМІ РФ.