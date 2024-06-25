Уперше у світі людині вживили мозковий імплант для контролю епілептичних нападів Зеленський ухвалив рішення замінити генерал-лейтенанта Юрія Содоля » Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем Протягом минулої доби російська армія втратила щонайменше 1100 військових. Крім того, українські захисники ліквідували десятки одиниць ворожої техніки Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять: особового складу — близько 536 840 (+1180) осіб;

танків ‒ 8035 (+4) од.;

бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;

артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;

РСЗВ — 1108 (+0) од.;

засобів ППО ‒ 863 (+0) од.;

літаків — 359 (+0) од.;

гелікоптерів — 326 (+0) од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;

крилатих ракет ‒ 2324 (+1) од.;

кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;

підводних човнів — 1 (+0) од.;

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од.;

спеціальної техніки ‒ 2403 (+6) од.