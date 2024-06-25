Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:
- особового складу — близько 536 840 (+1180) осіб;
- танків ‒ 8035 (+4) од.;
- бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;
- артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;
- РСЗВ — 1108 (+0) од.;
- засобів ППО ‒ 863 (+0) од.;
- літаків — 359 (+0) од.;
- гелікоптерів — 326 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;
- крилатих ракет ‒ 2324 (+1) од.;
- кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
- підводних човнів — 1 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од.;
- спеціальної техніки ‒ 2403 (+6) од.
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