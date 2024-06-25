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Сили оборони впродовж доби ліквідували 1100 військових РФ, 4 танки та 35 артсистем

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

втрати росії станом на 25.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 25.06.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу — близько 536 840 (+1180) осіб;
  • танків ‒ 8035 (+4) од.;
  • бойових броньованих машин — 15 431 (+18) од.;
  • артилерійських систем — 14 281 (+35) од.;
  • РСЗВ — 1108 (+0) од.;
  • засобів ППО ‒ 863 (+0) од.;
  • літаків — 359 (+0) од.;
  • гелікоптерів — 326 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 11 413 (+31) од.;
  • крилатих ракет ‒ 2324 (+1) од.;
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0) од.;
  • підводних човнів — 1 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 362 (+58) од.;
  • спеціальної техніки ‒ 2403 (+6) од.
25 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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