США почали розслідування проти трьох телеком-компаній КНР через ризик шпигунства

Адміністрація Байдена розслідує діяльність китайських телекомунікаційних компаній China Mobile, China Telecom та China Unicom через ризик шпигунства.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Влада побоюється, що ці компанії можуть зловживати доступом до американських даних, передаючи їх уряду Китаю. Компанії вже отримали судові повістки, а щодо China Mobile та China Telecom вже проведено аналіз ризиків.

Хоча китайські компанії мають обмежену присутність у США, вони все ж надають послуги хмарного зберігання та маршрутизації інтернет-трафіку, що дає їм доступ до даних американців.

Китайські компанії та їхні американські юристи поки що не коментують ситуацію. Уряд США також відмовився від офіційних коментарів. Посольство Китаю у Вашингтоні висловило сподівання, що США припинять «переслідування китайських компаній під фальшивими приводами».

За словами двох співрозмовників, регулятори ще не прийняли рішення про те, як протидіяти потенційній загрозі. Але, маючи повноваження перевіряти інтернет-послуги, що продаються в США компаніями з країн-«іноземних супротивників», регулятори можуть блокувати транзакції, що дозволяють їм працювати в центрах обробки даних і маршрутизувати дані для інтернет-провайдерів, зазначили джерела.

Блокування ключових транзакцій, у свою чергу, може погіршити здатність китайських компаній пропонувати конкурентоспроможні хмарні та інтернет-послуги глобальним клієнтам, що завдасть шкоди їхньому бізнесу, який залишився в США, кажуть експерти та джерела.