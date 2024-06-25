США попередили «Хезболлу», що не відмовлятимуть Ізраїль від нападу на Ліван

Про це інформує Politico з посиланням на власні джерела.

За словами джерела, американський меседж покликаний змусити «Хезболлу» відступити та деескалувати кризу на ізраїльсько-ліванському кордоні.

Два американські чиновники стверджують, що угруповання повинно також розуміти, що Вашингтон допоможе Ізраїлю захистити себе, якщо «Хезболла» завдасть удару у відповідь.

«Ізраїль повинен робити те, що він повинен робити», — заявив представник оборонного відомства США.

Як зазначив спеціальний посланник США Амос Хохштайн та інші американські чиновники, які напередодні відвідали регіон, аби запобігти розширенню конфлікту, у Вашингтоні побоюються, що ескалація є неминучою.

«Ми вважаємо, що має бути дипломатичне вирішення конфлікту на ізраїльсько-ліванському кордоні, який заважає десяткам тисяч сімей по обидва боки кордону повернутися до своїх домівок», — заявив речник Державного департаменту США Метью Міллер.