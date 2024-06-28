Астронавти США застрягли у космосі через несправності капсули Boeing Starliner

Двоє американських астронавтів змушені залишатись на МКС через несправності у космічній капсулі Boeing Starliner. Астронавти NASA Баррі Вілмор та Суніта Вільямс мали повернутись на Землю 12 червня, але тепер їхню подорож перенесли на 6 липня.

У капсулі Starliner з ладу вийшли п’ять з двадцяти семи двигунів, через це відбувся витік гелію, необхідного для їхньої роботи, повідомляє Reuters.

Зараз дистанційно NASA проводить ремонт корабля. Однак повернути екіпаж на Землю буде можливо лише після того, як самі астронавти полагодять несправності під час виходів у відкритий космос, запланованих на 24 червня і 2 липня.

Представник NASA Стів Стіч зазначив, що попри несправності, Starliner зможе доставити астронавтів на Землю в разі екстреної ситуації. Також, як зазначає Guardian, «екіпаж не змушений поспішати з виходом зі станції, оскільки на орбіті є багато необхідних запасів» на Міжнародній космічній станції.

Нагадаємо, після завершення державної програми космічних польотів шатлів американська урядова космічна агенція звернулася до приватних компаній для розробки технологій, що дозволили б відправляти у космос людей і вантажі. До того єдиною альтернативою «космічного таксі» були колишні радянські, а тепер російські ракети «Союз».

З 2020 року SpaceX Ілона Маска здійснила дев’ять запусків для NASA, тоді як Boeing — традиційно один із провідних виробників авіаційних, оборонних і космічних технологій — донедавна здійснив лише пару безпілотних тестових польотів.

Перший успішний старт із пускового майданчика у Флориді Boeing здійснив на початку травня, при чому запуск відкладали кілька разів через технічні несправності.

На розроблення технологій NASA виділило Boeing, давньому космічному підряднику, понад 4 мільярди доларів, тоді як SpaceX отримала 2,6 мільярда доларів.

«Роскосмос» вже має наміри домовитися про доставлення своїх астронавтів капсулою Starliner.

Загалом, як пояснює New York Times, Росія контролює один за двох сегментів МКС, і «Роскосмос» продовжує співпрацю з NASA на різних напрямках. Нещодавно NASA підтвердила, що Росія «буде підтримувати безперервну роботу станції до 2028 року». Раніше Росія повідомляла про свій вихід з програми утримання МКС у 2024 році.

Напередодні NASA заявила, що виділила SpaceX 843 мільйони доларів на створення транспортного засобу, здатного заштовхнути Міжнародну космічну станцію в атмосферу Землі для її запланованого знищення приблизно у 2030 році.