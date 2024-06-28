Демократи почали обговорювати заміну Байдену після його дебатів з Трампом – Politico

Представники та прихильники Демократичної партії обговорюють заміну їхнього кандидата, президента США Джо Байдена у виборчому списку через його, як вони вважають, провальний виступ на дебатах з кандидатом від республіканців Дональдом Трампом — Politico з посиланням на більш ніж десятка представників демократів та їхніх донорів

Один із радників партії сказав виданню, що «не менше півдюжини ключових донорів надіслали йому повідомлення про «катастрофу», і що демократам «потрібно щось робити», але визнав, що «мало що можливо, якщо» Байден не відійде вбік.

Один із найбільших донорів партії та прихильник Байдена сказав, що президенту пора завершити свою кампанію.

Він назвав виступ Байдена «найгіршим в історії» та зауважив, що той настільки «поганий, що ніхто не звертатиме уваги на брехню Трампа».

«Байден повинен відійти. Без сумніву», – сказав донор у текстовому повідомленні, пропонуючи альтернативний список на чолі з губернаторами штатів Меріленд та Мічиган.

Один із радників великих донорів демократів сказав, що вони писали незадоволені повідомлення, в яких деякі з них питали «що це, чорт забирай?».

«Наша єдина надія на те, що він відійде, ми домовимося про з’їзд партії або він помре. В іншому випадку нам кінець», – сказав радник донорів.

Втім, навіть ті, хто в приватному порядку скаржився на виступ Байдена стверджують, що тільки він сам може вирішити це питання.

У кампанії чинного президента США відповіли на його критику, і один із радників назвав його «єдиною людиною, яка коли-небудь перемагала Дональда Трампа».

Старший радник вищих посадових осіб Демократичної партії розповів Politico, що хоча ніхто не очікував майстер-класу від Байдена, той відверто розчарував.

«Він виглядав погано щодо свого послання, щодо суті, щодо контраргументів, презентації, поганий щодо невербальних засобів. У цих дебатах для нього не було жодної світлої плями. Єдиний позитивний момент – це те, що це сталося в червні, а не в жовтні», – резюмував він.