НАБУ прийшло з обшуками до ексзаступника голови ОП Тимошенка

Про це повідомляє Українська правда.

Вказано, що Тимошенко перебуває в автівці, навколо якої працюють детективи НАБУ. Водночас Телеграф інформує, що у Києві біля ресторану «Ішак» на Кловському узвозі НАБУ затримало Тимошенка.

Згодом Тимошенко підтвердив інформацію про обшуки. Він заявив, що не має до справи про витік інформації жодного стосунку.

«Підтверджую проведення обшуку у мене по справі, до якої не маю жодного стосунку. Всі вимоги правоохоронців я виконав, особисто до мене претензій немає», — написав він.