Прем’єр Польщі: Безпекова угода з Україною на 99% буде підписана до саміту НАТО

Після засідання Європейської ради в Брюсселі прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що безпекова угода з Україною вже практично завершена і буде підписана «на 99%» до саміту НАТО у Вашингтоні в липні — RMF FM

«Наша угода вже практично підписана», – сказав глава польського уряду.

Він зазначив, що йому доводиться «разом з міністром національної оборони дуже ретельно зважувати, як ми можемо надалі допомагати Україні»: «Але в жодному разі ми не хочемо і не можемо послабити обороноздатність Польщі. Тут є ще деякі деталі, які потрібно опрацювати», – сказав він.

Прем’єр уточнив, що йдеться радше про певні формулювання, ніж про сумніви «в принципі».

Туск додав, що під час зустрічі в Брюсселі з українським президентом він сказав, що Польща допоможе Україні. «Я сказав дуже чітко: ми допоможемо, тому що ваша безпека – це наша безпека, але ми не будемо робити нічого, що послабить нашу безпосередню безпеку, тобто наші можливості. Мова йде про бійців, про озброєння, яке іноді так само необхідне для Польщі, як і для України», – підкреслив він.

«Я можу сказати на 99 відсотків, що у Варшаві, ще до саміту НАТО, ми підпишемо цю угоду разом з президентом Володимиром Зеленським», – запевнив прем’єр-міністр.