Прогноз погоди на вихідні 29–30 червня: готуйтеся до спеки!

За даними Sinoptik.ua, у більшості регіонів країни погода на вихідних буде сонячною (УФ-індекс сягне 8–11 одиниць в обідні години), а стовпчики термометрів майже всюди піднімуться вище за +30 °С.

Погода в суботу 29 червня

У суботу очікується мінлива хмарність, у більшості регіонів обійдеться без опадів. Лише у західній частині країни можливі короткочасні дощі з грозами.

На півдні, а також у Запорізькій, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій та Дніпропетровській областях повітря прогріється до +30…+33 °С (уночі — +20…+22 °С). На півночі, в центрі та на сході також буде спекотно — до +29…+31 °С (уночі — +15…+18 °С). У західних областях очікується +27…+29 °С (уночі — +17…+19 °С).

Погода в неділю 30 червня

День також буде спекотним і сонячним, без опадів. У більшості регіонів України термометри покажуть +31…+33 °С (уночі — +19…+22 °С), на півдні — до +34…+35 °С. У Луганській, Закарпатській, Сумській і Чернігівській областях буде +29…+30 °С (уночі — +17…+19 °С).

У найспекотніші години (з 14:00 до 16:00) краще без необхідності не виходити на вулицю. Випивайте за день не менше 2,5 л чистої прохолодної води (не крижаної!), причому робіть це часто, але потроху — по 50–100 мл за раз, щоб уникнути надмірного навантаження на нирки та серце.

До речі, якщо ви ще не купили ролети або щільні штори темного кольору, покваптеся! Це один із найбільш ефективних і бюджетних способів захистити житло від сонячних променів в умовах постійних відключень електрики.

Погода в понеділок 1 липня

На початку тижня у західних областях пройдуть помірні дощі, і температура тут знизиться до +24…+27 °С (уночі — до +18…+20 °С).

На решті території України опадів не очікується, хмарність буде змінною. У східних та північних областях температура вдень досягне +31…+33 °С (уночі — +19…+21 °С), на півдні — +33…+36 °С (уночі — +21…+23 °С).

Будьте дуже обережні з вогнем!

29–30 червня на всій території України, крім Закарпаття, Рівненської, Полтавської, Харківської та Івано-Франківської областей, очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки. Будьте обережні з будь-якими джерелами вогню та легкозаймистими предметами.

Народні прикмети та вірування

Якщо вдень 29 червня не було чути співу птахів, наші пращури чекали на спекотну погоду без дощів. Той самий «прогноз» підтверджувало ясне зоряне небо з 29 на 30 червня.

Сонячний день 30 червня обіцяв негоду наступного ранку, а «нашестя» дощових черв’яків — опади найближчими днями.