 
«  
  »

Тайвань застерігає громадян від поїздок у Китай після погроз страти від Пекіна

Про це повідомляє Reuters.

Речник Ради Тайваню у справах материка Лян Вень-Чі зауважив, що підвищення застереження стосовно поїздок у КНР спрямовані й на мешканців міст Гонконг і Макао, які підпорядковуються Китаю.

«Якщо немає потреби їхати, то не їдьте», — заявив він, зазначивши, що це не є забороною на відвідування, а стосується захисту громадян й нагадування про ризик.

Минулого тижня Пекін зробив заяву, пригрозивши страчувати «сепаратистів», які підтримують незалежність Тайваню. Також Китай пообіцяв переслідувати таких людей, «де б вони не були», попри те, що суди КНР не мають юрисдикції на Тайвані. Тому Reuters зазначає, що «незрозуміло, як Китай може прагнути до виконання будь-яких судових рішень за межами своїх кордонів».

28 июня, 2024 | Category: Мир, Новости

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  