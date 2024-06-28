Тайвань застерігає громадян від поїздок у Китай після погроз страти від Пекіна

Про це повідомляє Reuters.

Речник Ради Тайваню у справах материка Лян Вень-Чі зауважив, що підвищення застереження стосовно поїздок у КНР спрямовані й на мешканців міст Гонконг і Макао, які підпорядковуються Китаю.

«Якщо немає потреби їхати, то не їдьте», — заявив він, зазначивши, що це не є забороною на відвідування, а стосується захисту громадян й нагадування про ризик.

Минулого тижня Пекін зробив заяву, пригрозивши страчувати «сепаратистів», які підтримують незалежність Тайваню. Також Китай пообіцяв переслідувати таких людей, «де б вони не були», попри те, що суди КНР не мають юрисдикції на Тайвані. Тому Reuters зазначає, що «незрозуміло, як Китай може прагнути до виконання будь-яких судових рішень за межами своїх кордонів».