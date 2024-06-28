У 24-й ОМБР розповіли про ситуацію в Часовому Яру

Про ситуацію у Часовому Яру розповіли у 24-й бригаді, передає «Еспресо.Захід«.

Зокрема, окупанти кидають на штурми міста десантників, спецпризначенців та колишніх ув’язнених із загонів «Шторм-V», атакують безупинно в лоб та намагаються обійти його з флангів.

«Ресурс загарбників нескінченний — на зміну знищеним окупантам приходять нові й нові. Нам потрібно більше вогневих засобів, більше дронів, більше Вашої підтримки», – йдеться у повідомленні.

Найбільш запеклі бої продовжуються в районі каналу Сіверський Донець — Донбас. Ворог нещадно знищує місто всіма можливими засобами, застосовує величезну кількість fpv-дронів, скидів по захисникам міста.

«Ми стоїмо, але в наших лавах також є втрати. Вічна слава загиблим солдатам, сержантам та офіцерам. Помстимося. Битва за Часів Яр триває, бійці ціною титанічних зусиль боронять місто», – додають воїни.

Королівську бригаду для підсилення оборони передислокували у Часів Яр

У четвер, 20 червня, стало відомо, що підрозділи 24 ОМБр імені короля Данила передислоковані для посилення оборони в район Часового Яру.

«Ситуація в місті та навколо нього – надзвичайно важка. Ворог постійно влаштовує масовані лобові штурми, а також намагається обійти населений пункт з півночі та півдня», – пишуть військові.

Згодом військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила, яких передислокували в район Часового Яру на Донеччині, показали, як зупиняють ворога.