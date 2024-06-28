Україна до кінця року має отримати близько 500 тис. боєприпасів у межах ініціативи Чехії

Про це повідомляє міністерство оборони Чехії.

Зазначено, що в ініціативі наразі беруть участь 18 держав, а її кошти покривають закупівлю близько 500 тис. боєприпасів, які Україна має отримати до кінця 2024 року.

«Перші поставки боєприпасів у рамках чеської ініціативи щодо боєприпасів благополучно перебувають в Україні. Це десятки тисяч одиниць 155-мм боєприпасів, які були профінансовані Німеччиною і передані українським партнерам у другій половині червня. Це перша частина від загальної суми в 180 тис. одиниць боєприпасів, що фінансується за рахунок внеску Німеччини», — розповіла міністерка оборони Яна Чернохова.

Також вона висловилася, що ініціатива є ефективною та практичною допомогою Україні у боротьбі за відновлення суверенітету.

«Учора за пропозицією міністра уряд одноголосно схвалив участь Чехії в ініціативі на суму 865 млн 775 тис. крон (понад €34 млн). Виділені гроші витратять на закупівлю боєприпасів у вітчизняного постачальника, тобто в чеської компанії STV GROUP», — наголосив прем’єр Петр Фіала, додавши, що зараз не можна оголошувати дати й обсяг поставок з міркувань безпеки.

«Коли настане відповідний час, ми повідомимо громадськість», — заявив він.