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За добу армія РФ втратила літак, 1170 окупантів, 60 артсистем і 24 танки

Про це у ранковому зведенні повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 540490 (+1170) осіб,
  • танків ‒ 8066 (+24) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15480 (+21) од,
  • артилерійських систем –  14423 (+60) од,
  • РСЗВ – 1109 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 871 (+3) од,
  • літаків – 360 (+1) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11509 (+50),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+5),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19514 (+46) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2431 (+11).
28 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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