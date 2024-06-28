Зеленський заявив про підготовку плану дій до другого Саміту миру

Про це він сказав під час спільного підходу до преси з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем у Брюсселі перед засіданням Європейської ради, пише Укрінформ.

За його словами, це важливо з огляду на велику кількість жертв – як військових, так і цивільних.

«Зараз нам потрібно розробити деталізований план деталізованих кроків стосовно усіх криз, які принесла нашій землі війна Путіна. Протягом місяців ми маємо скласти цей план, ми не маємо багато часу. У нас багато поранених, убитих як військових, так і цивільних. Тож ми не хочемо, аби ця війна тривала роками. Тому маємо підготувати цей план і покласти його на стіл переговорів на другому Саміті миру», — сказав Зеленський.

Він також підкреслив, що для України важливо, щоб мирний процес був відкритим.

«Якщо й відбуваються якісь перемовини у тіні, то це не про нас. Ми хочемо робити це відкрито. Для нас це дуже важливо», – резюмував глава держави.