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Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars

Компанія Lockheed Martin випускатиме керовані ракети підвищеної дальності ER GMLRS, які використовують у реактивній системі залпового вогню Himars.

Про це пише Defense News.

Виробництво Extended Range Guided Multiple Launch Rocket System схвалила армія США.

У травні компанія отримала контракт на 2024 фінансовий рік на суму $200 млн. на створення 240 GMLRS підвищеної дальності. «Фінансування включає виробництво, оснащення та обладнання для зберігання», – зазначає Defense News.

GMLRS ER уже пройшов кілька успішнихвипробувань, що і привело до рішення про його виробництво. За словами представника Lockheed, армія прийняла рішення включити GMLRS ER у виробничу лінію Lockheed у Камдені, американський штат Арканзас, у січні.

Компанія має намір наростити темпи виробництва GMLRS з шести до 14 тис. ракет на рік та укласти багаторічний контракт на їх випуск у 2024 фінансовому році.

«Компанія уклала угоду на GMLRS на суму $4,8 млрд у 2023 році, оскільки США скоригували обсяги виробництва, щоб поповнити ракети, надіслані до України», – пише Defense News.

ER GMLRS відрізняються збільшеним ракетним двигуном та конструкцією корпусу, калібр збільшений з 227 мм до 254 мм. Дальність застосування ракети становить 150 км. Шість ER GMLRS розміщуються у транспортно-пусковому контейнері стандартних розмірів.

29 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, США

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