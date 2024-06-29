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Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори

Відповідний указ опубліковано у п’ятницю, 28 червня, на сайті президента Азербайджану.

Указ постановляє розпустити міллі меджліс Азербайджанської Республіки шостого скликання. Позачергові вибори до азербайджанського парламенту, згідно з документом, призначено на 1 вересня 2024 року.

Розпуск парламенту ініціювала минулого тижня владна партія «Новий Азербайджан». Міллі меджліс звернувся з відповідною пропозицією до Алієва 21 червня. 27 червня конституційний суд країни визнав постанову парламенту про проведення дострокових виборів такою, що відповідає конституції Азербайджану.

Опозиційні політики й партії вважають, що розпуск парламенту стане інструментом для фальсифікації результатів виборів.

29 июня, 2024 | Category: Мир, Новости

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