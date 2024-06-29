Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars За вбивство пілота Кузьмінова кілери отримали гроші від держслужбовців РФ у Відні » Президент Азербайджану розпустив парламент і призначив позачергові вибори Президент Азербайджанської Республіки Ільхам Алієв розпустив парламент країни шостого скликання та призначив позачергові вибори до міллі меджлісу Відповідний указ опубліковано у п’ятницю, 28 червня, на сайті президента Азербайджану. Указ постановляє розпустити міллі меджліс Азербайджанської Республіки шостого скликання. Позачергові вибори до азербайджанського парламенту, згідно з документом, призначено на 1 вересня 2024 року. Розпуск парламенту ініціювала минулого тижня владна партія «Новий Азербайджан». Міллі меджліс звернувся з відповідною пропозицією до Алієва 21 червня. 27 червня конституційний суд країни визнав постанову парламенту про проведення дострокових виборів такою, що відповідає конституції Азербайджану. Опозиційні політики й партії вважають, що розпуск парламенту стане інструментом для фальсифікації результатів виборів.