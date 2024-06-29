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РФ вбила 551 дитину й поранила понад 1411 з початку повномасштабного вторгнення в Україну Легко долає 150 км: США почне виготовляти нові ракети для Himars » Росія втратила за добу війни в Україні 1070 військових Упродовж минулої доби, 28 червня, Сили оборони ліквідували 1070 російських військових, сім танків і десятки одиниць іншої ворожої техніки Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2024-го орієнтовно становили: особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб танків ‒ 8073 (+7) од, бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од, артилерійських систем – 14480 (+57) од, РСЗВ – 1109 (+0) од, засоби ППО ‒ 871 (+0) од, літаків – 360 (+0) од, гелікоптерів – 326 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29), крилаті ракети ‒ 2331 (+2), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни — 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од, спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).