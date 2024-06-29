Росія втратила за добу війни в Україні 1070 військових

Про це в ранковому зведенні повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 29 червня 2024-го орієнтовно становили:
особового складу ‒ близько 541560 (+1070) осіб
танків ‒ 8073 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 15505 (+25) од,
артилерійських систем – 14480 (+57) од,
РСЗВ – 1109 (+0) од,
засоби ППО ‒ 871 (+0) од,
літаків – 360 (+0) од,
гелікоптерів – 326 (+0) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11538 (+29),
крилаті ракети ‒ 2331 (+2),
кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
підводні човни — 1 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 19568 (+54) од,
спеціальна техніка ‒ 2436 (+5).
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