У наступному пакеті американської допомоги будуть ЗРК Hawk

Про це повідомляє Голос Америки з посиланням на джерела у Білому дому.

За словами джерел, окрім ЗРК Hawk адміністрація президента США Джо Байдена надасть Україні артилерійські боєприпаси калібру 155 мм та інші боєприпаси й обладнання для підтримки оборонних потреб України.

Як зазначили у виданні, таким чином адміністрація Байдена відповідає на прохання України про підтримку в галузі протиповітряної оборони після ударів РФ по українських енергетичних об’єктах впродовж останніх тижнів.

Довідково: Модель MIM-23 HAWK була введена в дію в 1950-х роках і модернізувалася протягом багатьох років для протидії ракетним атакам. За даними Пентагону, ця система ППО була експортована в більш ніж 10 країн.