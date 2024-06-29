Україні передадуть ще три Patriot

Про це він заявив у етері телемарафону «Єдині новини».

«Італія передасть нам уже другу систему SAMP-T, яка ефективна та здатна перехоплювати балістичні ракети. Румунія та Німеччина нададуть по одній системі Patriot. Також Німеччина надасть системи IRIS-T та Gepard», — зазначив прем’єр.

Він зауважив, що Сполучені Штати вже надали пріоритет для України у постачанні ракет для Patriot та NASAMS.

За його словами, ще одну систему Patriot нададуть Нідерланди.

«Німеччина, Данія, Нідерланди, Норвегія надають додаткові ракети для систем Patriot — мати запас ракет є критично важливим. Такі ракети окремо також надасть Іспанія», — заявив Шмигаль.

Такі ракети окремо надасть також Іспанія.

Крім того, як стверджує очільник українського уряду, Швеція надасть два літаки радіолокаційного спостереження для посилення українського ППО.

«Ми будемо бачити не лише територію України, а й територію ворога ще на підльоті. І ППО зможе якісніше готуватися до ракетних і дронових атак ворога», — підсумував він.

За словами Шмигаля, посилення повітряного простору над Україною – конкретні результати роботи всієї української команди за останній час.

«Міжнародні партнери почули нас», — підкреслив він.