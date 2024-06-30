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ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу

Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ —  член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram

 «У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу».

Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ «необхідною передумовою для встановлення міцного миру».

Головні тези резолюції:

30 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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