Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей » ПА ОБСЄ визнала дії РФ геноцидом українського народу Парламентська асамблея ОБСЄ ухвалила резолюцію у якій визнала дії Росії геноцидом українського народу і необхідність деколонізації РФ — член парламентської делегації Павло Фролов у Telegram «У день відкриття літньої сесії в Бухаресті ПА ОБСЄ ухвалила резолюцію із засудженням 10-річної збройної агресії РФ проти України, якою визнала дії воєнно-політичного керівництва РФ та її збройних сил під час повномасштабного вторгнення геноцидом українського народу». Фролов підкреслив, що резолюція визначає деколонізацію РФ «необхідною передумовою для встановлення міцного миру». Головні тези резолюції: