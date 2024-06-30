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Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами

Про це пише Middle East Eye.

«Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість надання повстанцям-хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет», — повідомив виданню високопоставлений американський чиновник.

Зазначається, що дані американської розвідки, яка стверджує, що Росія розглядає можливість посилення своєї підтримки так званої іранської «Вісі опору» викликає побоювання у США, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.

Довідково: «Вісь опору» — підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.

30 июня, 2024 | Category: Мир, Новини українською, Новости, Россия, США

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