Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами

Про це пише Middle East Eye.

«Президент Росії Володимир Путін розглядає можливість надання повстанцям-хуситам в Ємені протикорабельних балістичних крилатих ракет», — повідомив виданню високопоставлений американський чиновник.

Зазначається, що дані американської розвідки, яка стверджує, що Росія розглядає можливість посилення своєї підтримки так званої іранської «Вісі опору» викликає побоювання у США, що вторгнення Ізраїлю в Ліван може активізувати союзників Ірану і зміцнити військову співпрацю Тегерана з Росією.

Довідково: «Вісь опору» — підтримувані Іраном сили на Близькому Сході, зокрема ХАМАС, який вторгнувся в Ізраїль 7 жовтня 2023 року і веде війну проти країни.