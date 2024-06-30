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У Белграді нападник поранив з арбалету охоронця посольства Ізраїлю й був застрелений

Про це пише РТС.

Зазначається, що невідомий біля посольства Ізраїлю вистрілив у шию офіцера. У відповідь поліціянт вистрелив у нападника і за пів години той помер. Правоохоронця прооперували, наразі його стан стабільний.

Напад був кваліфікований прокуратурою як терористичний акт, після чого у місті посилили рівень безпеки.

На інцидент відреагував міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац, також назвавши це спробою терористичного акту.

«Я хотів би подякувати уряду Сербії та всім, хто брав участь в оперативному реагуванні, за їхню рішучу підтримку та співпрацю після сьогоднішньої спроби терористичного акту проти Посольства Ізраїлю в Белграді, під час якого терорист поранив сербського охоронця», — написав Кац.

30 июня, 2024 | Category: Израиль, Мир, Новости

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