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Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

втрати росії станом на 30.06.2024

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 542 700 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 8080 (+7) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 15 524 (+19) од,
  • артилерійських систем –  14 533 (+53) од,
  • РСЗВ – 1110 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 873 (+3) од,
  • літаків – 360 (+0) од,
  • гелікоптерів – 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46),
  • крилаті ракети ‒ 2329 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни — 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75) од,
  • спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).
30 июня, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Россия, Украина

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