Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 542 700 (+1140) осіб,
- танків ‒ 8080 (+7) од,
- бойових броньованих машин ‒ 15 524 (+19) од,
- артилерійських систем – 14 533 (+53) од,
- РСЗВ – 1110 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 873 (+3) од,
- літаків – 360 (+0) од,
- гелікоптерів – 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46),
- крилаті ракети ‒ 2329 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни — 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75) од,
- спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).
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