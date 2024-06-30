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Росіяни скаржаться на атаку майже 40 безпілотників на 6 областей Путін попросив у Саудівської Аравії дозволу озброїти хуситів протикорабельними крилатими ракетами » Українські захисники за добу ліквідували 7 танків, 53 артсистеми і 1140 військових армії РФ Протягом минулої доби на фронті Силам оборони вдалося ліквідувати 1140 російських окупантів та ще десятки одиниць ворожої техніки Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 30.06.24 орієнтовно склали: особового складу ‒ близько 542 700 (+1140) осіб,

танків ‒ 8080 (+7) од,

бойових броньованих машин ‒ 15 524 (+19) од,

артилерійських систем – 14 533 (+53) од,

РСЗВ – 1110 (+1) од,

засоби ППО ‒ 873 (+3) од,

літаків – 360 (+0) од,

гелікоптерів – 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 584 (+46),

крилаті ракети ‒ 2329 (+0),

кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,

підводні човни — 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 19 643 (+75) од,

спеціальна техніка ‒ 2448 (+12).