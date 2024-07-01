Через обстріли є нові знеструмлення у 3-х областях, на енергооб’єкті загинув працівник

Через обстріли є нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Харківській областях. Загалом через бойові дії — без електроенергії абоненти у 7 регіонах.

Про це повідомляє пресслужба Міненерго.

Згідно з повідомленням, у східному регіоні внаслідок ворожого обстрілу відключилась високовольтна повітряна лінія. Під час огляду виявлено обрив проводу та грозотросу.

«У західному регіоні з технологічних причин відключалась високовольтна повітряна лінія. Причина – загорання конденсатора на одній з високовольтних підстанцій. Викликано ДСНС, загорання ліквідовано. Лінію вивели в аварійний ремонт», — розповіли в пресслужбі.

Крім того, на одному з енергетичних об’єктів Полтавщини під час виконання висотних робіт загинув 54-річний працівник підрядної організації.

«Обставини нещасного випадку з’ясовуються», — додали в Міненерго.