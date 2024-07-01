 
«  
  »

Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

«Зовнішнє фінансування — 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період», — йдеться в повідомленні.

Водночас $6,4 млрд Україна отримала за рахунок облігацій внутрішніх державних позик, а випуск державних облігацій надав змогу залучити $1,4 млрд до українського бюджету в червні.

У відомстві наголошують, що минулого місяця обсяг зовнішнього фінансування збільшився завдяки траншу розміром більше $2 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.

«Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США», — додають у Мінфіні.

1 июля, 2024 | Category: Новини українською, Новости, Украина

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  