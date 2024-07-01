ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів Японія успішно запустила ракету-носій H3, яка вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею » Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд Протягом січня — червня 2024 року державний бюджет України отримав $20,2 млрд фінансування зокрема від США, ЄС, Японії, Канади, а також Міжнародного валютного фонду Про це повідомляє Міністерство фінансів України. «Зовнішнє фінансування — 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період», — йдеться в повідомленні. Водночас $6,4 млрд Україна отримала за рахунок облігацій внутрішніх державних позик, а випуск державних облігацій надав змогу залучити $1,4 млрд до українського бюджету в червні. У відомстві наголошують, що минулого місяця обсяг зовнішнього фінансування збільшився завдяки траншу розміром більше $2 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility. «Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США», — додають у Мінфіні.