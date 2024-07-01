Держбюджет України за пів року отримав $20,2 млрд

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.
«Зовнішнє фінансування — 13,8 млрд доларів США. Європейський Союз, Японія, Канада, МВФ — найбільші донори бюджетної допомоги за цей період», — йдеться в повідомленні.
Водночас $6,4 млрд Україна отримала за рахунок облігацій внутрішніх державних позик, а випуск державних облігацій надав змогу залучити $1,4 млрд до українського бюджету в червні.
У відомстві наголошують, що минулого місяця обсяг зовнішнього фінансування збільшився завдяки траншу розміром більше $2 млрд від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility.
«Загалом від початку повномасштабного вторгнення міжнародна допомога сягає 87,4 млрд доларів США, залучені кошти від випуску ОВДП — понад 29 млрд доларів США», — додають у Мінфіні.
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