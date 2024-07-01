ГУР у травні здійснило найпотужнішу атаку на російських провайдерів

Про це повідомляє Ліга.net з посиланням на джерело в Силах безпеки й оборони.

Співрозмовник видання розповів, що росіяни називають цю DDos-атаку ГУР найпотужнішою, з якою їм коли-небудь доводилось мати справу.

За словами джерела, внаслідок атаки найбільше постраждав оператор РФ «Міранда-медіа». Його абоненти не мали зв’язку й не могли оплачувати послуги через ураження білінг-системи. Доступу до мережі не було в користувачів тимчасово окупованих територій Херсоньскої та Запорізької областей, а також Криму.

Водночас кібератаки ГУР уразили російську мережу «Фарлайн» — передусім на території Криму.

Гендиректор одного з операторів зв’язку РФ Іван Зима поінформував місцеві медіа про те, що на часткове відновлення зв’язку російським фахівцям знадобилось щонайменше 16 годин. Без зв’язку значна кількість абонентів залишалась понад дві доби.

За словами представників провайдерів, у ході відновлення зв’язку були труднощі в комунікації з абонентами, оскільки вони відмовлялися надавати операторам свою актуальну контактну інформацію через страх шахрайства.