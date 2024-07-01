Отправка из Германии в Украину

В современном мире необходимость отправки посылок за границу стала обыденной. Будь то поддержка членов семьи, ведение бизнеса или отправка гуманитарной помощи, таможенный брокер «Semero» готов помочь вам с доставкой посылок в Украину. Как эксперты в международной доставке, мы понимаем все сложности, связанные с отправкой посылок, документов и грузов в Украину из Германии, особенно в текущих условиях.

Текущая ситуация и места доставки

Прежде чем углубляться в детали доставки посылок в Украину из другой страны, важно отметить, что ситуация значительно улучшилась и нормализовалась, если сравнивать с зимой и весной 2022 года. Несмотря на все сложности наша компания, в сотрудничестве с большими международными операторами, смогли найти лучшие и самые безлопастные пути доставки. При этом не стоит забывать, что форс-мажорные обстоятельства все еще могут повлиять на сроки доставки, а некоторые регионы и города, к сожалению, пока не доступны для реализации доставки посылок из-за границы.

Несмотря на эти трудности, мы все же можем организовать доставку в практически все крупные города Украины и по большей ее территории. Например, в такие города, как:

Киев.

Харьков.

Одесса.

Днепр.

Львов.

Запорожье.

Полтава.

Луцк.

Сумы.

Обратите внимание, что доставка в некоторые регионы, особенно в восточной части страны, может быть ограничена. К этим регионам относятся Донецк, Луганск и Крым. Рекомендуем связаться с нашей службой поддержки для получения самой актуальной информации о возможностях доставки по конкретному адресу: +38 ( 063 ) 843 10 10.

Требование таможни

Поскольку Украина не является членом Европейского Союза, все посылки, отправляемые в страну, подлежат таможенному оформлению. Этот процесс включает несколько важных аспектов:

Лимит беспошлинного ввоза. В Украине действует лимит беспошлинного ввоза в размере 150 евро на одну посылку. Посылки, чья стоимость превышает эту сумму, могут облагаться дополнительными таможенными пошлинами и налогами.

Необходимая документация. Правильное оформление документов важно для бесперебойного прохождения таможни. Для всех отправлений в Украину необходимо предоставить:

Подробный коммерческий инвойс. Этот документ должен содержать четкое описание товаров, их стоимость и причину отправки.

Таможенная декларация. Может использоваться форма CN22 или CN23. Этот документы декларирует содержание и стоимость вашей посылки для таможенных органов.

Для отправлений стоимостью более 1000 евро или весом более 1000 кг требуется Экспортное сопровождение. Этот документ необходимо получить от соответствующего таможенного органа или службы таможенного брокера.

Дополнительные документы

В зависимости от содержания вашей посылки, может потребоваться предоставить:

Сертификат происхождения для некоторых товаров, особенно для произведений искусства или антиквариата.

Импортные разрешения на определенные товары (например, продукты питания, медикаменты, электроника).

В «Semero» мы понимаем, что понимание всех этих процессов может быть затруднительным. Поэтому наша команда всегда готова помочь вам в подготовке необходимой документации, чтобы ваша посылка из Германии прошла таможню в Украине без задержек.

Запрещенные и ограниченные товары для ввоза в Украину из Германии

Чтобы избежать проблем с таможней и гарантировать, что ваша посылка достигнет места назначения, важно знать о товарах, запрещенных или ограниченных для ввоза в Украину.

Некоторые из запрещенных товаров включают Товары с ограничением на отправку Наркотики и наркотические вещества.

Оружие и боеприпасы.

Порнографические материалы.

Опасные химические вещества и отходы.

Контрафактные товары.

Животные и некоторые продукты животного происхождения.

Некоторые растения и растительные продукты. Алкогольные и табачные изделия.

Драгоценные металлы и камни.

Валюты и ценные бумаги.

Вы всегда можете проконсультироваться с экспертами нашей компании по поводу действующих ограничений и запретов на ввоз тех или иных товаров в Украину.

Рекомендации по упаковке

Правильная упаковка важна для обеспечения безопасной доставки вашей посылки из Германии в Украину. Вот несколько советов:

Используйте прочную коробку из гофрированного картона, подходящую по весу для ваших товаров.

Упакуйте каждый предмет отдельно с использованием пузырчатой пленки или упаковочной бумаги.

Заполните пустые пространства в коробке упаковочными пенопластами или скомканной бумагой, чтобы предотвратить перемещение предметов во время транспортировки.

Заклейте все швы коробки упаковочной лентой.

Четко укажите адреса отправителя и получателя на упаковке.

Для хрупких или ценных предметов рассмотрите возможность двойной упаковки для дополнительной защиты.

Цены и услуги для отправки посылок из Германии в Украину

В «Semero» мы предлагаем различные варианты доставки, чтобы подобрать наиболее подходящий по срокам и стоимости вариант. Наши цены конкурентоспособны и прозрачны, без скрытых платежей. Факторы, влияющие на стоимость доставки, включают:

Вес и размеры посылки.

Место назначения в Украине.

Выбранный способ доставки (экспресс или стандарт).

Любые дополнительные услуги (например, страхование, особая обработка).

Для получения точного расчета стоимости доставки свяжитесь с нашей службой поддержки +38 ( 063 ) 843 10 10. Мы будем рады предоставить подробную информацию о стоимости и помочь вам выбрать лучший вариант доставки.

Сроки доставки посылки в Украину

Сроки доставки в Украину могут варьироваться в зависимости от нескольких факторов:

Место отправления в Германии.

Место назначения в Украине.

Выбранный способ доставки (экспресс или стандарт).

Процесс таможенного оформления.

Как правило, экспресс-доставки из Германии могут достигать крупных украинских городов в течение 3-5 рабочих дней, тогда как стандартная доставка может занять 7-14 рабочих дней. Однако, следует учитывать, что таможенные процедуры и текущая ситуация в стране могут вызвать дополнительные задержки. Если вы воспользуетесь нашими услугами при отправке посылки в Украину, то наша команда будет информировать вас о любых значительных изменениях в предполагаемых сроках доставки.

Почему компанию «Semero» выбирают для отправки посылок в Украину?

Экспертиза. Наш многолетний опыт в международных перевозках, делает нас высококвалифицированными специалистами, которые способны в полной мере позаботиться о вашей отправке.

Надежность. Мы работаем с проверенными партнерами по доставке, чтобы гарантировать, что ваши посылки будут аккуратно обработаны на всем пути.

Поддержка клиентов. Наша команда всегда готова помочь вам с любыми вопросами или проблемами, от подготовки посылки до конечной доставки.

Конкурентоспособные цены. Мы предлагаем отличные тарифы без ущерба для качества обслуживания.

Гибкость. Независимо от того, отправляете ли вы небольшую посылку или большой поддон, у нас есть решения которое подойдет именно вам.

Готовы отправить вашу посылку в Украину из Германии? Свяжитесь с менеджером компании «Semero» сегодня для получения персонального предложения или обсуждения ваших конкретных потребностей в доставке. Наша команда здесь, чтобы сделать ваш опыт в международной доставке максимально гладким и беззаботным.