Польська сторона обмежила пропуск українських вантажівок через кордон

З 1 липня польська сторона обмежила в’їзд та виїзд українських вантажівок.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

«З 00:00 год. 01.07.2024 року польською стороною у пунктах пропуску призупинено пропуск на в’їзд та виїзд з/в Республіку Польща українських вантажних транспортних засобів, що не мають дозволів на міжнародні вантажні перевезення (дозвіл або книжка ЄКМТ)», — повідомила митна служба в telegram.

Згідно з повідомленням, пункти пропуску на інших ділянках кордону працюють у звичайному режимі.

Дозвіл ЄКМТ (Європейська Конференція Міністрів Транспорту) — це багатосторонні дозволи на міжнародні перевезення вантажів автомобілями транспортних компаній, які працюють в країні-учасниці ЄКМТ, на основі системи квот.