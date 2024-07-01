Японія успішно запустила ракету-носій H3, яка вивела на орбіту супутник для спостереження за Землею

Японія успішно запустила у космос флагманську ракету-носій H3 із супутником ALOS-4 для дистанційного зондування Землі. Про це повідомило Японське агентство аерокосмічних досліджень (JAXA), пише Bloomberg.

“Ми маємо успішний запуск”, – оголосили коментатори JAXA під час прямої трансляції.

Запуск H3 здійснено з космічного центру Танеґасіма. Супутник ALOS-4 оснащено радіолокаційною технологією, яка використовується для моніторингу погоди та стихійних лих. Він був доставлений на низьку навколоземну орбіту приблизно через 16 хвилин після зльоту.

Зазначимо, що в березі минулого року Японія здійснила першу спробу запуску H3, але вона закінчилася невдачею. Тоді ракета покинула стартовий майданчик за графіком, проте двигуни її другого ступеня не включилися. Диспетчери змушені були спрямувати H3 у Філіппінське море.

У лютому цього року після розслідування тривалістю майже рік Японія знову спробувала запустити H3 у космос – ця спроба виявилася успішною.

За будівництво H3 відповідає компанія Mitsubishi Heavy Industries Ltd. Проєкт ракети було затверджено в 2013 році.